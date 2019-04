Meer miljoenenbuurten in Nederland: duurste in Wassenaar, Oegstgeest in opkomst

Het aantal buurten in Nederland waar de woningen in doorsnee meer waard zijn dan een miljoen euro is flink gestegen. Volgens woningmarktonderzoeker Calcasa zijn er momenteel 53 van dergelijke 'miljoenenbuurten', zes keer zoveel in vergelijking met vier jaar eerder. De duurste buurt van Nederland is De Kieviet in Wassenaar, de duurste straat is de Wassenaarse Konijnenlaan.

In de Konijnenlaan is een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard. Ook vorig jaar was een straat in Wassenaar de duurste van Nederland. Toen ging het om de Groot Haesebroekseweg.

De 'goedkoopste straat van Nederland' bevindt zich in Terneuzen. In de Tholensstraat wisselt een woning gemiddeld voor 90.000 euro van eigenaar. Ook vorig jaar was dit de goedkoopste straat van Nederland.



Oegstgeest

De Nederlandse 'miljoenenbuurten' liggen hoofdzakelijk in de Randstad. Daarbuiten valt Brabant op met miljoenenbuurten in Vught, Oisterwijk en Best. Verder springt volgens de onderzoekers de opkomst van 'miljoenenbuurten' in Oegstgeest, Almere en Amersfoort in het oog.

Rhijngeest in Oegstgeest was in 2014 nog geen miljoenenbuurt, maar inmiddels is 54 procent van de huizen hier een miljoenenwoning. Datzelfde is het geval aan het Thorbeckeplein in Amersfoort. In Overgooi in Almere is inmiddels 74 procent van de huizen een miljoenenwoning.



Hoogste percentage

De Bloemcamplaan in Wassenaar is de straat die het hoogste percentage Nederlandse miljoenenwoningen herbergt. Op plaats twee, drie en vier volgen nog drie Wassenaarse straten: de Schout bij Nacht Doormanlaan, de Konijnenlaan en de Groot Haesebroekseweg.