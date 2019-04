GGD: schoolmedewerker Zoetermeer heeft mogelijk geen mazelen

Volgens een woordvoerder van GGD Haaglanden wijzen de ziekteverschijnselen niet op mazelen. 'Niet elk vlekje is mazelen', zegt de woordvoerder tegen Omroep West. 'Bovendien, we hebben geen diagnose van een arts gekregen. En dat is bij mazelen wel verplicht. Dan gaat een heel protocol in werking. Dan gaan we ook alle contacten van de patiënt na, het hele circus.'

De GGD doet nog onderzoek en verwacht de uitslag dinsdag of woensdag te hebben. De dienst heeft het mazelenprotocol daarom ook nog niet in gang gezet. Medewerkers willen de patiënt zelf zien en ook de arts spreken. Wanneer er onderzoek kan worden gedaan duurt het nog wel enkele dagen voordat er zekerheid is. 'Het kan ook nog een andere ziekte of een allergische reactie zijn.'



Brief

Het Zoetermeerse Oranje Nassau College Parkdreef liet maandag weten dat een medewerker mazelen heeft. Ouders van leerlingen zijn zondag per brief door de directrice ingelicht. Maandag heeft de school een nieuwe brief gestuurd, die ook in het bezit is van Omroep West. De school zegt te hebben gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM. De medewerker van de school heeft van de dienstdoende weekendarts het advies gekregen om de school te informeren ook al is de diagnose niet bevestigd door de GGD, zo is te lezen in de brief.

