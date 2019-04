Wilfred van Leeuwen was in 2011 trainer van Quick Boys. (Foto: Orange Pictures/nabewerking: Omroep West)

Aankomend weekend staat in de derde divisie zaterdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Koploper Noordwijk gaat op bezoek bij haar naaste belager Quick Boys. Het verschil tussen beide clubs is vijf punten. Gooit Quick Boys de kampioensrace open of slaat Noordwijk een gat van acht punten? Omroep West warmt de komende dagen de boel op.

We trappen af met Rijnsburgse Boys-trainer Wilfred van Leeuwen. Hij was jaren geleden hoofdtrainer van Quick Boys en speelde op 21 mei 2011 met Quick Boys een beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de hoofdklasse tegen Noordwijk. In de verlenging verloor Van Leeuwen met Quick Boys van Noordwijk (1-0).

Wat verwacht je van zaterdag?

'Eén ding is zeker. Quick Boys moet en Noordwijk mag. Noordwijk heeft geen ploeg om op een punt te spelen en Kees Zethof (trainer VV Noordwijk, red.) kennende zal dat niet doen. Ik verwacht daardoor ook een open wedstrijd. Geen aanpassingen bij Noordwijk? Nee, als je al een heel jaar hetzelfde spel speelt, waarom zou je dan anders spelen?'

Wie gaat de wedstrijd winnen?

'Quick Boys moet en daar gaat Noordwijk zeker van profiteren met de snelle spelers voorin. Daarnaast vind ik Noordwijk een hele stabiele club met een normale trainer en een club waar nooit gezeik en gedoe is. Het is daar altijd rustig, dat geldt voor Quick Boys niet altijd. Als ik een beetje geld zou hebben had ik dat op Noordwijk gezet, want zij hebben een betere selectie en zijn dus de betere ploeg.'

Wie wordt er kampioen van de derde divisie zaterdag?

'Noordwijk. Ook als Quick Boys wint? Dat durf ik niet te zeggen. Die laat ik even in het midden. Ondanks dat Noordwijk onverstoorbaar is, komen er dan andere krachten los, omdat de druk dan op Noordwijk groter wordt. Ik denk dat beide clubs dan ook niet de resterende vier wedstrijden dan allemaal gaan winnen.'

De wedstrijd tussen Quick Boys en Noordwijk is zaterdag vanaf 15.00 uur live te volgen op TV West, Radio West en omroepwest.nl.