'Ik hoop dat Quick Boys wint, maar Noordwijk kampioen wordt'

Aankomend weekend staat in de derde divisie zaterdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Koploper Noordwijk gaat op bezoek bij haar naaste belager Quick Boys. Het verschil tussen beide clubs is vijf punten. Gooit Quick Boys de kampioensrace open of slaat Noordwijk een gat van acht punten? Omroep West warmt de boel op.

We begonnen deze serie met Wilfred van Leeuwen van Rijnsburgse Boys. Hij heeft een verleden bij Quick Boys. Robbert de Ruiter heeft dat bij Noordwijk. Hij versloeg op 21 mei 2011 het Quick Boys van Van Leeuwen in de titelstrijd in de hoofdklasse A. Met hem blikken we nu vooruit op het affiche van aanstaande zaterdag.

Robbert, wat verwacht je van zaterdag?

'Ik verwacht een gelijkopgaande strijd. Waarom ik dat denk? Ik zeg dit op basis van de stand op de ranglijst en de samenstelling van beide selecties. Ze kennen elkaar door en door.'

Wie gaat de wedstrijd winnen?

'Ik hoop dat Quick Boys wint en dat wij met FC Lisse dan Quick Boys op 4 mei op eigen veld verslaan. Dan hebben wij namelijk een volle bak op Ter Specke. Quick Boys is dan nog maar twee punten verwijderd van de titel en dan wordt FC Lisse - Quick Boys een gigantisch beladen duel. Als wij winnen, kan Noordwijk dan weer een gaatje slaan en de titel pakken. Dat zou voor ons het mooiste scenario zijn.'

Noordwijk zit op dit moment in een zetel Robbert de Ruiter

'Maar ik denk dat het een gelijkspel worden. Het is een wedstrijd die op zichzelf staat en het gaat afhankelijk worden van momenten. Quick Boys moet, en dat zal ook wel lastig voor hen gaan worden. Gaan ze gelijk vanaf het begin volle bak, dus hoog verdedigen?'

'Als ze dat doen, dan weet je wel dat je met die buitenspelertjes van Noordwijk kwetsbaar bent, en dat Noordwijk zich dus kan profileren. Je moet er wel een bepaalde tactiek op los gaan laten, maar één ding is wel zeker: Noordwijk zit op dit moment op een zetel.'

Wie wordt er kampioen van de derde divisie zaterdag?

'Noordwijk, ook als Quick Boys zaterdag wint.'

De wedstrijd tussen Quick Boys en Noordwijk is zaterdag vanaf 15.00 uur live te volgen op TV West, Radio West en omroepwest.nl.