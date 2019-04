'Quick Boys wint zaterdag, pakt daarna door en wordt kampioen'

Aankomend weekend staat in de derde divisie zaterdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Koploper Noordwijk gaat op bezoek bij haar naaste belager Quick Boys. Het verschil tussen beide clubs is vijf punten. Gooit Quick Boys de kampioensrace open of slaat Noordwijk een gat van acht punten? Omroep West warmt de komende dagen de boel op.

In de vierde vooruitblik kijken we samen met DOVO-trainer Gert Kruys naar de clash tussen Quick Boys en Noordwijk. Kruys verloor met zijn ploeg DOVO onlangs met 5-0 van Quick Boys en speelde in Veenendaal gelijk tegen de Katwijkers. Tegen Noordwijk werd in eigen huis met 2-4 verloren. Eerdaags staat de return op het programma.

Wat verwacht je van zaterdag?

'Ik verwacht een spectaculair duel zaterdag. Quick Boys lijkt klaar te zijn om de aanval op Noordwijk te openen. Trainer Erik Assink heeft het weer helemaal op de rit. Wij speelden weken geleden met DOVO tegen Quick Boys en werden toen weggespeeld. De vonken zullen er zaterdag vanaf vliegen. Wij spelen nog een aantal potjes voor de kat z'n viool, ik baal dat ik er niet bij kan zijn.'

Wie gaat de wedstrijd winnen?

'Ik denk Quick Boys. Noordwijk is de te kloppen ploeg, staan al weken bovenaan. Het thuisvoordeel is groot voor Quick Boys. Sportpark Nieuw Zuid is een parel in de derde divisie. Een genot om op te spelen. Daarnaast wordt het mooi weer en dat zal zorgen voor een prachtige ambiance.'

Wie wordt er kampioen van de derde divisie zaterdag en waarom?

'Quick Boys. Ze zitten in een flow en pakken na de overwinning door. Hebben een geweldige reeks neergezet en dat levert uiteindelijk de titel op.'

De wedstrijd tussen Quick Boys en Noordwijk is zaterdag vanaf 15.00 uur live te volgen op TV West, Radio West en omroepwest.nl.

LEES OOK: 'Van Noordwijk kan je niet winnen, maar alleen maar van verliezen'