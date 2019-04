Wedstrijd van het jaar Quick Boys - Noordwijk LIVE bij Omroep West

Aankomend weekend staat in de derde divisie zaterdag de wedstrijd van het jaar op het programma. Koploper Noordwijk gaat op bezoek bij haar naaste belager Quick Boys. Het verschil tussen beide clubs is vijf punten. Gooit Quick Boys de kampioensrace open of slaat Noordwijk een gat van acht punten?

Zaterdag hoef je van deze wedstrijd niets te missen bij Omroep West. Quick Boys - Noordwijk is vanaf 15.00 uur LIVE te zien op TV West en omroepwest.nl. En ook via 89.3 Radio West volgen we het duel natuurlijk op de voet.

Vrijdag blikken we in TV West Sport ook al uitgebreid vooruit en op onze site warmen we de boel de komende dagen ook alvast lekker op.

LEES OOK: 'Als ik een beetje geld zou hebben, had ik dat op Noordwijk gezet'