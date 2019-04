Stompwijk maakt schade op na schoolbrand: 'Het was écht een onderdeel van het dorp'

Van het schoolgebouw is niet veel meer over. Foto: Regio15

Het is het gesprek van de dag in Stompwijk: de grote brand die het oude pand van de Maerten van den Veldeschool zondagavond in de as legde. Ondanks dat het gebouw niet meer in gebruik was, maken de resten wel indruk bij de inwoners van het dorp.

'Ik vind het er wel heel triest uitzien', vertelt een vrouw, die vroeger zelf in het gebouw les kreeg. 'We hebben het gisteravond ook van dichtbij gezien. En dan nu zo'n half schooltje. Het ziet er wel heel zielig uit.' Ze heeft fijne herinneringen aan haar oude 'dorpsschooltje'. 'Het was een heel gezellig gebouw met smalle gangetjes.'

Ook bij een andere oud-leerling heeft de vuurzee indruk gemaakt. 'Het zou al gesloopt worden, dat was bij iedereen al bekend. Maar het is jammer dat het zo moet.' Ze vertelt dat het bij iedereen leeft. 'Het stond hier gisteravond vol met mensen. Iedereen stond te kijken wat er gebeurde. Dit is dé basisschool, dus daar gaat iedereen naartoe.'



'Heel treurig'

Het oude schoolgebouw stond er al ongeveer zestig jaar. Het nieuwe pand was sinds kort in gebruik. 'Maar dit is niet hoe we de sloop van onze school hadden voorgesteld', zegt directeur Kees Jan Visser. 'Het is écht een onderdeel van het dorp geweest, dus het is voor heel veel mensen heel treurig.'

De politie heeft inmiddels laten weten rekening te houden met brandstichting, omdat getuigen meerdere personen hadden zien wegrennen. Mensen met informatie krijgen daarom ook het verzoek de politie te bellen.



Politie gebeld

Directeur Visser wil niet speculeren over de oorzaak van de brand. 'Maar dit is natuurlijk een heel interessante plek voor jongeren om even naar binnen te gaan. Het is regelmatig voorgekomen dat we de politie moesten bellen.'

Wat Visser betreft mag de boel zo snel mogelijk plat. 'Natuurlijk moet dat even wachten tot de technische recherche geweest is. Maar dan is het wel een kwestie van snel neerhalen. Hier kunnen we natuurlijk geen dagen of weken tegenaan kijken.'

