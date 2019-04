Dierenambulance: kat aan stoeptegel gebonden en in water gegooid

In de Oude Rijn bij Hazerswoude-Rijndijk is zondag een dode kat gevonden die aan een stoeptegel was gebonden. De dierenambulance van Alphen aan den Rijn noemt de vondst ‘bizar’ en is dringend op zoek naar getuigen.

'Deze mooie zwarte ongecastreerde en ongechipte kater was niet per ongeluk in het water gevallen, maar is er doelbewust ingegooid', laat de dierenambulance weten. De kat werd gevonden in de Oude Rijn, ter hoogte van Rijndijk 192.

Mensen die in de afgelopen periode iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd Dierenambulance Alphen aan den Rijn e.o. te bellen.

