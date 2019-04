Eis 5 jaar cel en tbs voor agressieve Gouwenaar verdacht van brandstichting

De kapsalon is grotendeels in vlammen op gegaan (Foto: Omroep West)

GOUDA -

Voor onder meer brandstichtingen in een coffeeshop en kapperszaak in Gouda en een inbraak in een vakantiepark in Reeuwijk moet de 28-jarige Gouwenaar Abdelalim D. 5 jaar de cel in. Dat eiste het Openbaar Ministerie maandag bij de rechtbank in Den Haag. Daarnaast zou hij TBS met dwangverpleging moeten krijgen.