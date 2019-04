'Bij Quick zit niemand te wachten op een degradatie van HBS'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering gaat het onder andere over: Wilfred van Leeuwen en zijn relatie met de sponsoren en supporters van 'de Uien' en de beloftenteams in de tweede divisie.

Willem, je was afgelopen zaterdag bij Scheveningen tegen Rijnsburgse Boys. Dat duel eindigde in 3-4. Was dat de leukste wedstrijd die je hebt gezien dit seizoen?

'Soo, je overvalt mij een beetje met deze vraag. Dat weet ik niet. Dan moet ik spitten en denken. Ik heb dit seizoen wel meer leuke potjes gezien. De neutrale toeschouwer was in ieder geval de grote winnaar zaterdag.'

'De eerste helft was Scheveningen heer en meester en de tweede helft boog Rijnsburg het om. Dat is te verklaren door wat de trainer van Rijnsburgse Boys, Wilfred van Leeuwen, in de rust heeft gezegd en de wissel die hij toepaste. Daarnaast was Scheveningen-trainer John Blok van mening dat zijn spelers dachten dat ze er al waren. Blok was niet blij.'



'De man die de tweede helft inviel, Furghill Zeldenrust van Rijnsburgse Boys, is wel een aanwinst hoor. Hij was geblesseerd en kon niet volledig trainen afgelopen week. Daarom startte hij ook niet. Zeldenrust is echt een aanwinst. Hij werkt hard, heeft een goede actie, wisselt makkelijk van positie. Naar mij idee ging door zijn komst ook Jeffrey Jongeneelen beter spelen. Jongeneelen speelde een goede tweede helft.'

'In de rust sprak ik een paar Rijnsburgers en die zeiden dat Van Leeuwen eruit moest. Dat is pure emotie. Niets was er goed. De eerste helft was dan ook vrij inspiratieloos. Al doe ik daar Scheveningen mee tekort. Want die speelde wel goed. Wat dat betreft ben ik het wel met Van Leeuwen eens. Die zei: 'Wij komen om te voetballen en Scheveningen om te winnen.' In de rust zijn er wel wat woorden gevallen in de kleedkamer.'

'Dat pakte goed uit. Ze zijn het ook verplicht naar de sponsoren en de achterban. Dat hoorde je ook aan het gejuich. Dat was heel hard. Bij Rijnsburgse Boys, maar ook andere dorpsclubs, gaan er altijd heel veel mensen mee. Ze hadden zes of zeven keer niet gewonnen. Nog steeds komen er heel veel Rijnsburgers op de wedstrijd af. Voor die mensen moet je ook voetballen.'

Hoe zit Wilfred van Leeuwen in zijn vel?

'Hij heeft heel wat te voorduren gehad. Vooral van supporters en sponsoren die de laatste wedstrijd dingen naar hem geroepen hebben. Daar was hij niet heel erg blij mee.'

'Wilfred zei: 'Die mensen reageren uit emotie. Aan emotie heb ik niet zoveel. Er zitten ook wedstrijden bij waarin we goed hebben gespeeld. Mensen die uit emotie reageren zien dat niet.'



Heeft hij er aan gedacht om per direct te stoppen?

'Dat heb ik aan een bestuurslid gevraagd. Dat bestuurslid zei: 'Hij gaat bij ons door de voordeur naar buiten. Zelf zei Wilfred: 'Er zijn nog vijftien punten te pakken.' Dus ik denk niet dat hij er zelf aan gedacht heeft om te stoppen.'

'Ik dacht zelf ook even dat Wilfred misschien zou stoppen. Het mooie weer komt er aan. Zijn strandpaviljoen gaat meer tijd kosten. Gaat hij zijn contract inleveren? Maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Hij oogt ook nog heel strijdbaar.'

'Het zijn allemaal sportmannen zowel de spelers als de trainer bij Rijnsburg. Die willen alles winnen. Ze kunnen nog vijftien punten halen. Datzelfde geldt voor Katwijk. Ik zag een quote van keeper Mark de Vries. Die zei: 'We moeten winnen voor onze supporters.' Of woorden van die strekking.'

'Dat vind ik een goede quote. Er zijn heel veel mensen die geld in zo’n club stoppen. Bijvoorbeeld supporters in sfeeracties. Dan kun je roepen: 'We spelen nog om des keizers baard.' Maar je speelt voor je eergevoel, de supporters, je sponsoren en het puntengeld. Om nog een keer de quote van Van Leeuwen aan te halen: 'Je speelt niet om te voetballen, maar om te winnen.' Die tekst kan zo op een tegeltje.'



AFC is koploper met een voorsprong van vijf punten op de nummer twee. Vorig jaar speelde de club nog een seizoen lang tegen degradatie. Hoe is dat enorme verschil te verklaren?

Een beetje lullig achteraf, maar als je de seizoensgids van GVVV erop naslaat. Daarin heb ik met een natte vinger voorspeld dat ze kampioen zouden worden. Ik heb naar de aankopen en bestaande selectie van AFC gekeken. Ze hadden al een goede kern met bijvoorbeeld Raily Ignacio, Milan Hoek, Patrick Zonneveld, Magid Jansen en Melvin Grootfaam. Daar zijn de broertjes Teijsse bijvoorbeeld bijgekomen.



'Normaal ben ik helemaal niet van het voorspellen. Maar door de mensen daar heb ik het toch gedaan. Bij GVVV wordt ik altijd gastvrij ontvangen en toen dacht ik. Ik doe het voor die mensen. Ik heb de meeste clubs fout voorspeld. Maar het ziet er naar uit dat ik er eentje goed ga hebben.'

Dan staat komende zaterdag Quick Boys – Noordwijk op het programma. Een belangrijk duel in de strijd om het kampioenschap. Leeft die wedstrijd in de Bollenstreek?

'Die wedstrijd leeft enorm. Een klassieker in het amateurvoetbal. Er is een tijd geweest dat Quick Boys en Noordwijk de enige twee ploegen op het hoogste amateurniveau waren in de Bollenstreek. De rest speelde toen allemaal lager. Het is een enorme traditie. Het gaat al terug tot eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.'

'Als Quick Boys niet wint, denk ik wel dat de competitie gespeeld is. Als Quick Boys wint, heeft Noordwijk nog wel twee punten voorsprong. Maar dan is de druk wel verhoogd. Al zal winnen niet meevallen tegen dit Noordwijk.'

'Noordwijk heeft een ploeg die tegenslagen kan verwerken. Ze winnen de tweede seizoenshelft niet alles met grote cijfers. Maar ook de moeilijkere wedstrijden winnen is een kwaliteit. Daarnaast buigen ze ook heel vaak een achterstand om in een voorsprong. Dat is ook knap.'

Dan gaan we naar de derde divisie zondag. Het ontslag van Marcel de Koning bij HBS heeft nog niet het gewenste effect. De concurrentie is nog verder weggelopen.

'Je weet dat ik geen voorstander ben van het wegsturen van een trainer. Vaak heeft het geen effect. Niet altijd trouwens, soms werkt het.'

'Het wordt bij de club zelf ook niet heel netjes gevonden dat De Koning is weggestuurd en dan blijft ook nog het effect weg. Dat kan je de huidige trainer Ben van Dam niet kwalijk nemen. Nu is De Koning beschadigd en degradeer je straks alsnog. Iets wat ik niet hoop. Maar het zit er wel aan te komen.'

'Ik weet niet of ze heel veel slechter worden van een degradatie naar de hoofdklasse. Daar zitten ook heel veel mooie clubs en zullen vast wel weer derby’s zijn. Maar die ene derby tegen Quick. Die zijn ze kwijt. Dat vinden ze bij Quick ook jammer. Weet ik zeker. Bij Quick zit niemand te wachten op een degradatie van HBS.'

Dan een club die juist kan promoveren naar de derde divisie. Ter Leede staat bovenaan in de hoofdklasse zaterdag.

'Jaja. Vorige week had ik dit al een klein beetje zien aankomen. De oude koploper Volendam presteert een stuk minder na de winterstop. Het zou prachtig zijn voor Omroep West. Maar natuurlijk het mooiste voor de mensen van de club.'

'Het kampioenschap is nog niet binnen natuurlijk. Maar ik blijf het verbazend knap vinden. Ik heb voor Voetbal in de Bollenstreek, Henk wel eens in de taxi gehad. Toen vertelde hij dat er niet zoveel budget is en hij soms noodgedwongen jeugdspelers moest inpassen.'

'Ik heb een aantal spelers gezien die onder Wisman beter zijn geworden. Marc de Kruijs die nu voor Quick Boys speelt of Tomas Arroyo van VVSB. Echt waar, geloof mij maar: Wisman maakt spelers beter.'

Is Ter Leede dan wel klaar voor de derde divisie als dat budget beperkt is?

'Weet je wat het is, bij dit soort clubs. Als er een promotie is dan zijn de mensen bereid om wat te doen, of juist wat meer te doen. Er zitten wel wat grotere bedrijven achter die club. Ze zijn daar niet afhankelijk van de slager om de hoek.'

'Niets ten nadele van de nieuwe trainer Steef Roodakkers. Maar als nieuwe trainer is het altijd lastig. Daarnaast vertrekt cultuurbewaker Jan Blankespoor met Wisman naar Rijnsburgse Boys. Dat is een belangrijke man die wegvalt, een echte clubman. Dus hoe het in de derde divisie gaat, dat kan ik nu niet zeggen. Het is ook voorbarig om nu al over te praten. Al vind ik het wel mooi als ze er volgend seizoen zouden spelen.'

Dan even een vraag over een ploeg die volgend seizoen sowieso op hetzelfde niveau speelt. Heb je genoten van de overwinning van ADO Den Haag op AZ afgelopen weekend?

'Jazeker! Vooral van Sheraldo Becker. Die jongen gaat in de fout bij de gelijkmaker, maar maakt even later wel de winnende. Leuk voor die gozer.

Ik heb voor Omroep West zeven jaar lang de club gevolgd. Er zijn zoveel mensen die leven voor die club. Voor die echte Haagse gasten is het fantastisch dat ze erin blijven. En als je eerlijk bent, ze hebben helemaal geen ploeg om zich zorgen te moeten maken om degradatie. Aan de andere kant is het ook geen elftal waarvan je kan eisen dat ze play-offs halen voor Europees voetbal.'

'Ze hebben een redelijke selectie. Ik ben blij dat Fons Groenendijk en Edwin de Graaf blijven. Fons is natuurlijk door de jaren heen gepokt en gemazeld. Die maakt zich niet snel druk. Die loopt al jaren mee in het voetbal.'

'Ik hoorde collega Jim van der Deijl in onze televisie-uitzending zeggen dat het prettig werken is met Fons. Die ervaring had ik al met Fons toen hij trainer van Katwijk was. Zijn eerste club als hoofdtrainer.'

Heb je verder nog wat Willem?

'Jazeker. Ik wil het nog even hebben over Adrie Poldervaart. Wat een koning is dat. Hij is opgestapt bij Excelsior en legde bij de Tafel van Kees uit waarom. Dat was zo duidelijk. Dit is een trainer die het niet heeft afgemaakt, maar daardoor niet is beschadigd. Vaak zijn ze dat wel als ze eerder stoppen. Ik denk niet dat zijn carrière een deuk heeft opgelopen door het opstappen bij Excelsior.'

'Daarnaast wil ik nog iets kwijt. Al die jong elftallen moeten meteen uit de tweede divisie en een eigen competitie beginnen. Ze spelen nu een competitie in een competitie. Jong Sparta kan degraderen als Jong Volendam kampioen wordt. Het is te gek voor woorden.'

'De KNVB moet zeggen: 'We stoppen ermee. BVO’s zoek een leuke speeldag voor je tweede elftallen. Kijk maar wat je doet. Maar dit is niet goed. Dit is slecht voor het amateurvoetbal. Jong Groningen zegt dat ze ermee stoppen. Vitesse twijfelt om ermee door te gaan.'

'Maar laat ik feestelijk afsluiten. Ik wil voetbalclub Kagia uit Lisserbroek feliciteren. Daar waar ooit de broer van mijn vader Teun van Zuilen furore maakte. Ze zijn kampioen geworden onder ex-FC Lisse-speler René Ras. Ik wil ze bij deze feliciteren.'







