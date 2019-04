Stemmen voor referendum over hoogbouw Leiden kan vanaf nu

Leidenaren kunnen stemmen over hoogbouw in Leiden. Foto: Omroep West

Vanaf deze maandag kunnen alle Leidenaren een steunverklaring tekenen voor een referendum over de komst van hoge woontorens Leiden. Een van die torens wordt 115 meter hoog en dat vinden omwonenden veel te hoog. Daarom willen ze nu in een referendum vragen wat de Leidenaren van het plan van de gemeente vinden. Maar om een referendum te kunnen organiseren hebben ze wel eerst 5.000 handtekeningen nodig om te kunnen laten zien dat er genoeg steun is voor zo’n referendum.

Tineke van Roekel is een van de eersten die de steunverklaring komt ondertekenen. En dat doet ze op het Stadsbouwhuis, een van de zeven locaties in de stad waar dat kan. ‘Natuurlijk had ik dat liever om meer locaties gewild, maar het is goed zo’, zegt ze nadat de handtekening is gezet. ‘Online gaat het ook heel makkelijk, dus het is goed geregeld.’

Van Roekel woont vlakbij de plek aan de Willem de Zwijgerlaan waar Leiden de drie torenflats wil bouwen, het zogenaamde LEAD-project. ‘Ik kijk erop uit vanuit mijn keukenraam’, zegt ze. ‘Ik vind het gewoon lelijk en het past niet bij Leiden.’





Grote vraag naar woningen

Tot nu toe bouwde Leiden nooit hoger dan 70 meter, zoals ooit is afgesproken in een bouwvisie. Maar nu wil Leiden dus veel hoger de lucht in, onder druk van de grote vraag naar woningen in de regio.

‘Ik begrijp heel goed dat er woningen gebouwd moeten worden’, vervolgt Van Roekel. ‘Het gaat ons vooral om de hoogte. Er is zonder enig overleg bepaald dat de hoogste flat 115 meter kan worden. En dat vind ik op z’n minst respectloos. Ik vind dat wij als burgers meer te zeggen moeten hebben.'

De actievoerders hebben zes weken om de benodigde 5000 handtekeningen te verzamelen. Lukt dat niet, dan komt er ook geen referendum. Een handtekening zetten kan online (met DigiD) via deze website: www.leiden.nl/referendumverzoeklead

