Paschalisschool ziet ze vliegen: les in vliegen met drones

Leerlingen zijn enthousiast over Drone project

DEN HAAG -

Even geen rekenles of geschiedenis maar een uniek project op de Paschalisschool in Den Haag, de Drone Cup. Met de Drone Cup leren scholieren tijdens het project om te vliegen met drones en obstakels te maken om het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken. Zo leert groep 7 en 8 21-eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, probleemoplossend denken en samenwerken.