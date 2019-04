Spionagebrillen en opnameapparatuur: Hagenaar ontkent fraude bij CBR

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Hagenaar en zijn familie van diefstal en witwassen, zo bleek tijdens de zitting. Naast hem zijn nog vijf andere (aangetrouwde) familieleden door het OM voor de rechter gesleept voor de fraudezaak die uit 2013 stamt.

Mensen werden voorbereid op het theoretische rijexamen met van het CBR gestolen informatie, aldus het OM. De broer van verdachte zou tientallen malen het instituut bezocht hebben om zelf examen te doen. Daardoor zou hij alle vragen geweten hebben.



Geheime opnames

Volgens de 30-jarige Hagenaar was de informatie die de rijschool van zijn familie gebruikte helemaal niet afkomstig van het CBR, maar van een concurrerende rijschoolhouder in Den Haag. 'We merkten of zijn trucjes goed werkten.'

Hij zei ook dat de geheime opnames niet bij het CBR waren gemaakt. Dat zou gebeurd zijn bij cursussen van de concurrent voor het doen van het theoretisch rijexamen.



Grote sommen geld verdiend

Het Openbaar Ministerie denkt dat de Hagenaar en zijn familieleden grote sommen geld hebben verdiend met de rijexamenfraude. Tijdens een reis naar Turkije werden vier verdachten op Schiphol aangehouden met duizenden euro’s bij zich. Twee vrouwen hadden de biljetten ook in hun bh’s gestopt.

Volgens de Hagenaar is het in de Turkse cultuur gebruikelijk om veel cash geld te hebben. 'Wij leven in een cultuur van contanten.' Het geld was niet alleen afkomstig van de rijschool van de familie. Zijn vrouw had ook een eigen partycentrum, en zijn vader bezat een broodjeszaak. In Turkije had de Hagenaar een bankrekening waarop 114 duizend euro stond. Dat geld was volgens de Hagenaar niet van hem, maar van een oom.



'Stokoude zaak'

De advocaten van de zes verdachten vroegen maandag aan het begin van de zitting meteen om stopzetting van de fraudezaak, omdat het OM veel te lang heeft getreuzeld om die voor de rechter te brengen. 'Dit is een stokoude zaak', zei een van de advocaten.

De rechtbank liet de zaak toch doorgaan. Dinsdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.