Geen eis voor brandstichtingen rond Noordwijks overlastplein, wél voor drugshandel

Een politieonderzoek naar brandstichtingen door hangjongeren rond het Rederijkersplein in Noordwijk leidde in september onverhoopt tot de arrestatie van drie mannen die vorig jaar in harddrugs zouden hebben gehandeld. Zij hoorden maandag bij de Haagse rechtbank celstraffen eisen.

Zoetermeerder Lars M. (29) zou tien maanden celstraf moeten krijgen waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zijn 'loopjongens' Turgay A. (19) uit Katwijk en Dencell K. (20) uit Noordwijkerhout zouden respectievelijk zes maanden cel (waarvan drieënhalve maand voorwaardelijk) en acht maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) veroordeeld moeten worden. Alle verdachten zouden daar bovenop verplichte afkick- en gedragsbehandelingen moeten ondergaan.

De 'loopjongens' die deel uitmaakten van de zogenoemde 'Boerenburg-groep' overlastgevers, kregen volgens het OM instructies om harddrugsgebruikers in Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout te bedienen. De Noordwijkerhouter had bij zijn aanhouding 22 bolletjes cocaïne en 9 bolletjes cocaïne op zak. De dealertjes opereerden ook vaak vanaf de Boslaan in Noordwijk. De mannen gaven deels toe, maar beriepen zich nu en dan ook op hun zwijgrecht.



Verdachte vreest voor wraak

Zoetermeerder Lars M. voelde zich tekort gedaan door het Openbaar Ministerie die hem als 'de baas' ziet. Hij had schulden. Derden waarvan hij de naam niet wilde noemen, hadden hem tot de drugshandel gedwongen, ook toen hij niet meer wilde, zegt hij. Hij vreest voor wraak als hij hun namen zou noemen.

Verder had hij overhoop gelegen met een bewindvoerder, zijn schulden liepen op tot 70.000 euro, en hij moet leven van een uitkering. Alles bij elkaar zei de verdachte erover: 'Eigenlijk ben ik het zieligst van hun allemaal'. Volgens zijn advocate is het onwaarschijnlijk dat haar cliënt 'de baas' was. 'Die hebben doorgaans veel cash, of dure horloges en dure vrouwen, en dat heeft hij allemaal niet'.



Gebrek aan bewijs

Alle verdachten beloofden hun leven te zulen beteren door te gaan werken en zich te laten scholen. Het OM verdacht alleen Noordwijkerhouter Dencell K. ook van drie brandstichtingen rondom het Rederijkersplein, maar liet die aanklachten maandag vallen bij gebrek aan bewijs. De overlast op het Rederijkersplein leidde medio vorig jaar tot een door de burgemeester uitgevaardigde noodverordering ter bescherming van geïntimideerde omwonenden.

Uitspraak op 29 april.

