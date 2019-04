‘Het is alsof je in een sprookje loopt, maar het is ook negentig procent afzien’

KATWIJK -

Het is de ultieme bucketlist van elke bergbeklimmer: The Seven Summits. Maar het is maar weinigen gegeven die de top van de zeven hoogste bergen ook hebben bereikt. Slechts 11 Nederlanders zijn ooit zo ver gekomen. De Katwijkse broers Peter en Fred de Jong hopen samen nummer 12 en 13 te worden. Begin mei gaan ze opnieuw op voor berg nummer 5, de Denali in Alaska.