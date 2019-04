Automobilist rijdt shop tankstation Nieuwerkerk aan den IJssel binnen, viertal aangehouden

De ravage in de winkel is aanzienlijk I Foto: Frank van Deutekom

Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag de shop van een tankstation langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel binnengereden. Dit gebeurde rond 2.00 uur.

Diverse schappen werden omvergereden. De schade is aanzienlijk maar er is niemand gewond geraakt, zo laat een woordvoerder van het tankstation weten. Na de crash zouden er volgens een medewerker vier mensen uit de auto zijn gevlucht. Vanwege de schade is het 'tot nader order' niet mogelijk om te tanken bij deze benzinepomp.

'De automobilist is dwars door de gevel gereden', vertelt getuige die dinsdagochtend de schade kwam bekijken. 'Vlakbij de kassa. De bestuurder lijkt tussen de paaltjes die voor het tankstation staan om ramkraken te voorkomen door te zijn gereden. Het is binnen een enorme bende. De ruit waar de auto tegenaan reed, ligt helemaal tegen de achterwand van de shop.'



Meerdere aanhoudingen

De politie laat weten dat er vier aanhoudingen zijn verricht. Twee mannen werden gearresteerd bij het parkeerterrein en twee anderen in de Laan van Avant-Garde. Deze vier mannen zijn vastgezet.

Een uur voor de crash bij het tankstation hielden agenten daar nog een andere man aan. Hij viel de agenten op, omdat hij vanaf het tankstation zonder verlichting de A20 wilde oprijden. Hij bleek geen rijbewijs te hebben, had geen legitimatie bij zich en hij gaf ook een valse naam op. Hij kreeg drie bekeuringen, maar werd vervolgens vrijgelaten.