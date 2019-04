Anneke van Zanen unaniem verkozen tot voorzitter NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg is maandagavond unaniem verkozen tot voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, de hoogste bestuurlijke positie in de Nederlandse sport. Haar ambities reiken ver. 'Ik denk als een sporter.'

'Ik ben ooit voorzitter van handbalvereniging Hellas geworden, dan wil je dat zowel je heren- als je damesteam Nederlands kampioen wordt. Als je de Olympische Spelen niet naar Nederland wilt halen, moet je geen voorzitter van NOC*NSF worden. Die kaars is altijd aan'', vertelde de 55-jarige Haagse nadat ze met 180 tegen nul stemmen was gekozen als opvolgster van André Bolhuis.

Ze bedankte de stemgerechtigden op Papendal voor het getoonde vertrouwen. 'In januari schrijf je een brief en sta je al in de stal te trappelen, maar je moet rustig blijven. Net als toen ik werd voorgedragen als enige kandidaat.'



'Ik vond dat dit te combineren is, zij niet'

Het was het moment dat ze haar werkgever - Van Zanen was bestuursvoorzitter van accountantsorganisatie Baker Tilly - moest melden dat ze na een jaar al weer vertrok. 'Ik vind dat het te combineren is, maar zij vonden van niet. Ik heb gekozen voor mijn passie. Familie, werk en sport, dat is een logische driehoek voor mij. Dit is een jaloersmakende functie waarin je een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Ik wil anderen geven wat sport bij mij doet. Het geeft me energie. En een andere baan komt er heus wel weer.' Het voorzitterschap van sportkoepel NOC*NSF is een onbezoldigde functie.

Ze wil verbinden: sport, politiek en de private sector. 'Er voor zorgen dat iedereen kan sporten, dat dat ook financieel haalbaar is. Daar ligt ook de uitdaging. Maar bij VWS begrijpt men hoe belangrijk sport voor de gezondheid en bijvoorbeeld ook de integratie is. Net als bij de Nederlandse Loterij.'