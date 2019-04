'Ik voel me een beetje ontheemd', pastoor Leiden reageert op verwoestende brand bij Notre-Dame

Pastoor Jeroen Smith van de Sint-Josephkerk in Leiden reageert aangeslagen op de brand die het dak van de monumentale Notre-Dame in Parijs verwoestte. Het vuur brak maandagavond uit en ontstond waarschijnlijk tijdens werkzaamheden.

'We hadden maandagavond een lange bid- en biechtavond in het kader van de Goede Week, de week voor Pasen', vertelt Smith. 'Aan het eind van de avond hoorde ik dat de Notre-Dame in brand zou staan. Ik dacht in eerste instantie nog dat het wel zou meevallen. Thuis heb ik toch nog even de Franse tv aangezet. Wat ik zag, was onvoorstelbaar...'

Het vuur verwoestte een groot deel van de kathedraal, maar de twee markante torens van de Notre-Dame zijn gered en ook de structuur van de kathedraal is - na een 'bittere strijd' van negen uur - behouden. Maar een deel van de kunstschatten is verloren gegaan.



Relikwie

Smith vroeg zich meteen af hoe het met de relikwie van de doornenkroon van Jezus zou zijn. 'Ik ben namelijk verbonden met de Heilige Lodewijkkerk. Lodewijk IX heeft dit reliek naar Parijs gebracht, eerst naar de Sainte-Chapelle en later naar de Notre-Dame. Ik las een bericht dat dit relikwie net op tijd is gered, samen met nog andere waardevolle voorwerpen.'

Franse miljardairs hebben inmiddels honderden miljoenen euro's beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van de kathedraal. Ook in Nederland geven mensen geld voor het herstel van het iconische bouwwerk.



'Herbouw gaat decennia duren'

'Er is zoveel gebeurd in en rond deze kerk...', vertelt Smith. 'Veel gebeurtenissen hebben hier plaatsgevonden, er zijn veel heiligen geweest, ontelbare mensen vanuit de hele wereld zijn hier in hartje Parijs komen bidden... Ik voelde me een beetje verweesd toen ik de verwoesting zag. Het gaat decennia duren voordat deze kathedraal herbouwd is...'



Op Radio West is dinsdag in verband met de verwoestende brand bij de Notre-Dame extra veel Franse muziek te horen. 'Mooie chansons om hierbij stil te staan', vertelt hoofdredacteur Henk Ruijl.