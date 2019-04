Moord Haagse Schilderswijk na ruzie: 'Mijn broertje is om niks vermoord'

Schietincident in de Netscherstraat in Den Haag | Foto: regio15

Aan de fatale schietpartij in de Netscherstraat in de Haagse Schilderswijk op 8 januari ging een ruzie vooraf. Dat bleek dinsdag in een eerste voorbereidende zitting in deze zaak. De 51-jarige verdachte heeft een bekentenis afgelegd, volgens zijn advocaat handelde hij uit noodweer.

De ruzie zou de zondag er voor begonnen zijn toen het slachtoffer (48) uit het raam hing om een sigaretje te roken. 'Mijn broertje is om niks vermoord', zei zijn zus. Ze was samen met haar broer naar de rechtbank gekomen.

Toen de verdachte, die er tegenover woont, zijn huis binnnenging met een groep vrouwen zou hij tegen het slachtoffer gezegd hebben dat hij niet zo moest kijken en hem hebben bedreigd: 'He wat kijk je, ik steek je oog eruit', zei hij volgens de zus van het slachtoffer.



Glazen oog

Zij vertelt dat haar broer aan een oog blind is en een glazen oog heeft en dat het daarom misschien erop leek dat hij staarde.

Volgens de advocaat van de verdachte was er zondag inderdaad een woordenwisseling. 'De buurman begon tegen hem te gillen en te schreeuwen', aldus advocaat Henk Koopman.



'Veiligheid van zijn gezin'

Hij voelde zich na het incident zo bedreigd dat hij daarom een vuurwapen bij zich was gaan dragen, volgens Koopman: 'Hij dacht aan de veiligheid van zijn gezin.'

Toen de verdachte dinsdag terugkwam van de moskee kwam hij het slachtoffer tegen op straat. Die kwam net terug van boodschappen doen en was op weg naar het huis van zijn moeder, waar hij woonde. In een telefoongesprek met zijn vrouw zou de verdachte gezegd hebben: 'Die kogel heeft hij nu verdiend.'



'De buurman is boos'

Toen de mannen elkaar tegenkwamen ontstond er ruzie vertelt de officier van justitie: 'De buurman is boos op hem, hij schreeuwt tegen hem en schiet vervolgens meerdere malen op hem.' Getuigen verklaarden later dat ze drie schoten hoorden. De kogel in zijn buik werd het slachtoffer uiteindelijk fataal.

Volgens de advocaat van 51-jarige verdachte handelde hij uit noodweer. 'Het slachtoffer maakte een beweging naar zijn heup. Toen raakte mijn cliënt in paniek. Toen heeft hij geschoten. Hoe vaak weet hij niet meer.'



Gemeld op het bureau

Na de fatale schietpartij liep de schutter kalm weg, zagen getuigen. Even later meldde hij zich samen met zijn broer op een politiebureau.

De verdachte wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum, verder is het onderzoek zo goed als klaar, zei de officier van justitie. Er moet nog een getuige verhoord worden. Dat gebeurt waarschijnlijk in mei. Op 26 juni staat de volgende zitting gepland.

