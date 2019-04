Man steelt doos whisky en pint met gestolen pas

Twee diefstallen die afgelopen februari in Den Haag werden gepleegd, zijn het werk van dezelfde man. Hij is gefilmd terwijl hij een doos whisky steelt en op het moment dat hij afrekent met een gestolen pinpas.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Op zondag 10 februari steelt de man een doos met zes flessen Johnny Walker Red Label bij Gall & Gall aan de Theresiastraat. Hij komt de winkel binnen, pakt de doos en loopt er meteen mee weg. Het gaat zo snel, dat het personeel op dat moment niets in de gaten heeft.

Drie dagen later, woensdag 13 februari, wordt de portemonnee van een 37-jarige man gestolen. Met de pinpas die daarin zit, is diezelfde dag drie keer contactloos betaald. Van twee transacties zijn beelden, waarop dezelfde man is te zien. Hij rekent iets af bij de Spar op het Stuyvesantplein en bij de Primera in de Theresiastraat.



Herkent u de verdachte?

