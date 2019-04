Insluiper steelt portemonnee uit huis in Wassenaar

De bewoonster van een huis aan de Kerkstraat in Wassenaar ontdekt op donderdag 7 maart dat haar portemonnee is verdwenen. Uit camerabeelden blijkt dat die waarschijnlijk is meegenomen door een insluiper, die handig gebruik heeft gemaakt van het feit dat de deur niet op slot zat.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De deur was niet afgesloten, omdat een familielid van de bewoners zou langskomen. Maar voor dat bezoek is de insluiper langs geweest. Op de beelden is te zien hoe de verdachte om 10.50 uur eerst langs de woning fietst. Hij keert om, rijdt een rondje en kijkt met veel interesse naar het huis. Vervolgens fietst hij verder.

Even later is de man weer terug, deze keer lopend. Hij gaat eerst even naar binnen bij een naastgelegen café en loopt dan weer richting het huis. Hij verdwijnt uit het zicht bij de voordeur en komt een paar minuten later weer tevoorschijn. De politie denkt dat hij in de tussentijd binnen is geweest en de portemonnee met geld en pasjes heeft gestolen.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem