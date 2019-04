Nog één verdachte gezocht van mishandeling tijdens Lakenfeesten Leiden

Tijdens de Lakenfeesten in het centrum van Leiden in juni 2018 is een 59-jarige man door twee mannen mishandeld. De politie heeft al één verdachte aangehouden en is nog op zoek naar de tweede. Ook getuigen die de mishandeling hebben gezien en die nog niet met de politie hebben gesproken, worden gevraagd om zich alsnog te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is op vrijdagavond 22 juni samen met zijn vrouw bij café ’t Praethuys aan de Vrouwenkerkkoorstraat. Die avond vindt de Peurbakkentocht plaats, waarbij versierde boten door de grachten varen. Tijdens de avond wisselen de twee hun cafébezoek af met het kijken naar de tocht.

Rond 1.30 uur, het is dan inmiddels zaterdag 23 juni, willen ze naar huis gaan. De man gaat alvast naar buiten om op het terras te roken. Daar wordt hij aangesproken door een man, die een opmerking maakt over zijn kleding. Daar staat het symbool van Harley Davidson op. Kennelijk reageert het slachtoffer daar in de ogen van de man niet goed op, want vanuit het niets krijgt hij een klap op zijn neus, die meteen begint te bloeden.



Schoppen tegen hoofd en lichaam

Het slachtoffer valt op de grond en krijgt op dat moment trappen tegen zijn hoofd en lichaam van twee mannen. Zijn vrouw wil te hulp schieten, maar wordt hardhandig weggeduwd. Ze valt en breekt een vinger. De man heeft er een geneusde en kapotte neus aan overgehouden. Er was een stuk van zijn tand afgebroken en zijn elleboog was dik en beschadigd.

De politie heeft inmiddels één van de twee verdachten aangehouden. Van de man die nog wordt gezocht is een signalement. Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en heeft een mager postuur. Hij heeft zwart haar met een slag en was gekleed in een zwarte leren jas en een spijkerbroek.



Druk in de stad

Om de zaak helemaal rond te krijgen wil de politie meer getuigen spreken dan degenen waar inmiddels mee is gesproken. Het was die avond druk in de stad vanwege de Peurbakkentocht, dus er moeten mensen zijn die meer kunnen vertellen over wat zich precies heeft afgespeeld. Ook mensen die denken te weten wie de tweede verdachte is, worden gevraagd zich te melden.



Was u getuige of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem