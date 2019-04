Verdachte van inbraken Voorburg heeft huis vol gestolen spullen

Na de aanhouding van een verdachte van twee woninginbraken en een poging tot inbraak in Voorburg, heeft de politie bij een huiszoeking heel veel sieraden en andere spullen gevonden. Het vermoeden is dat die ook ergens zijn gestolen, maar het is nog niet bekend waar. De politie geeft de spullen graag terug aan de eigenaren.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De verdachte is gevonden dankzij de app Find my iPhone. Een gestolen telefoon was op die manier te traceren. Bij de doorzoeking van het huis van de verdachte werden de sieraden en andere spullen gevonden. Een deel daarvan heeft de politie al kunnen koppelen aan twee woninginbraken en een poging tot inbraak.

Van de andere spullen is nog niet bekend van wie ze zijn. Alle foto’s staan boven dit bericht. Wie iets herkent als zijn of haar eigendom, kan contact opnemen met de politie.



Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl