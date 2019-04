'Bloemen met symboliek' krijgen zegen van bisschop voor reis naar Vaticaanstad

Onder de zegen van bisschop Hans van den Hende vertrokken dinsdagochtend tienduizenden bloemen - in totaal zo'n 30 ton aan plantmateriaal - vanuit Lisse naar Vaticaanstad, om daar dit weekend de traditionele Paasviering op het Sint-Pietersplein op te luisteren. Dit is traditie sinds 1985.

Aan de jaarlijkse reis van de bloemen naar Vaticaanstad gaan maanden van voorbereiding vooraf. Direct na Pasen worden al de plannen voor de volgende editie bedacht. Met de nieuwe ontwerpen, schetsen en tekeningen is floraal vormgever en hoofdarrangeur Paul Deckers het hele jaar bezig. Nadat de definitieve plannen klaar zijn, worden die ter goedkeuring voorgelegd aan het Vaticaan. Tijdens het uitspreken van het Urbi et Orbi - de zegen over stad en wereld - door paus Franciscus - zien een miljard kijkers over de hele wereld de Nederlandse bloemenpracht.

‘Dit jaar kies ik voor de Strelitzia als noviteit', vertelt Deckers. Hij spreekt van een 'krachtige, stevige en pure bloem'. 'Ik kies altijd voor bloemen die dicht bij mij staan, waar ik snel mee kan werken en die een krachtig effect hebben', legt Deckers uit. 'De Strelitzia heeft een bepaalde oerkracht dankzij de oranje kleur en het complementaire blauw. De kleuren zijn heel opvallend. Bovendien heeft deze bloem een bepaalde symboliek: de oranje bloemen staan symbool voor de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen. De bloem staat voor vrijheid en onsterfelijkheid.'



Laatste controle

De rest van het kleurenpalet op het Sint-Pietersplein wordt gecreëerd door 35.000 bolbloemen: tulpen in de kleuren geel, wit, rood en oranje, blauwe en witte hyacinten en narcissen die met hun gele kleur hét Paasgevoel uitstralen.

De bolgewassen worden op zo'n manier in de tuinen tegen de basiliek geplaatst dat het lijkt alsof je de bollenvelden in Lisse en Hillegom ziet. 'Lange rijen vol met kleur, de Keukenhof in Rome.' Van het plein naar het altaar worden banen van 6500 gele narcissen aangelegd. 'Dit zorgt voor een prachtig beeld. Lopend van het plein naar het altaar loopt de paus als het ware door een veld van narcissen.' Op het plein worden 3600 rozen verwerkt worden in grote ronde vormen. Zaterdag wordt er begonnen de aanleg van de bloemenzee op het Sint-Pietersplein. Paaszondag vindt in alle vroegte de afwerking en laatste controle plaats.



Laserapparatuur

Probleem bij het aankleden van het Sint-Pietersplein vormen de meeuwen. In 2017 veroorzaakten de vogels op Eerste Paasdag een ravage in het bloemwerk. Dankzij reservebloemen kon de schade op tijd hersteld worden, maar sindsdien is André Frijters van vogelverschrikker.nl een onderdeel van het team dat naar Rome afreist. Met laserstralen voorkomt hij dat de bloemenzee opnieuw beschadigd raakt.