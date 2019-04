Kassa! Tienduizenden euro's aan boetes geïnd bij controle langs de snelweg

De controle was maandagmiddag. Het resultaat voor de politie bedroeg 2267 euro aan geinde boetes. Daarnaast werden bekeuringen uitgeschreven voor zaken als een verlopen rijbewijs, problemen met een uitlaat en een auto die was uitgerust met blauwe flitsers en een drietonige hoorn. De politie bevestigt dat dit geen politieauto was.

Voor de belastingdienst was de controle nog lucratiever. De fiscus legde beslag op bijna 1 miljoen euro aan openstaande schulden. Tijdens de controle werd bijna 68.000 euro direct geind en werden 32 auto's in beslag genomen.



Regelmatig controles op A13

Op de A13 bij Delft vinden geregeld dit soort controles plaats. Een woordvoerder van de politie vertelt dat dit is omdat het een druk traject is. Daarnaast blijkt uit ervaring dat op dat stuk weg veel auto's rijden waar iets mee aan de hand is.

Tijdens een controle worden niet alle auto's gecontroleerd. Camera's, politiemotoren en anonieme auto's scannen kentekens. Als er reden is om een auto aan de kant te zetten, wordt dat gedaan. Vervolgens worden op de parkeerplaats waar de controle plaatsvindt de formaliteiten afgehandeld. Sommige automobilisten pakken hun pinpas en rekenen meteen af. Van anderen wordt de auto in beslag genomen.