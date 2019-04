Leerlingen maken gezonde lunch voor hun leraren

Acht minuten koken, afgieten en laten schrikken. Groep 8 leerlingen van basisschool SBO Het Avontuur in het Haagse stadsdeel Ypenburg, kijken nog heel even na hoe je een ei hard kookt en gaan dan aan de slag. Ze bereiden dinsdag een gezonde lunch voor de leraren.

Op het menu staan 'broodjes gezond'. Op tafel liggen pakken kaas, ham, tomaten, paprika's en natuurlijk eieren. En de broodjes zijn bruin. 'Het is belangrijk om gezond te eten', zegt Fajah terwijl ze een afgekoeld eitje pelt. 'Anders wordt je te breed. En sommige mensen worden zelfs zo breed dat ze eraan dood kunnen gaan'.

De leerlingen hebben les gekregen over gezonde voeding. En dinsdag is het ook de 'Dag van de gezonde schoolkantine', daarom brengen ze het geleerde in praktijk. Dat het leerlingen van groep 8 zijn is niet toevallig. Volgend jaar zitten ze op een andere school. 'Ik denk dat ze zo ongemerkt leren wat gezond en lekker is', zegt directeur Wilma Timmer van de school. 'Hoe eerder je dat leert, hoe makkelijker het wordt om later ook goede keuzes te maken'.





Zondigen

Want de verleidingen liggen op de loer. Een gevulde koek, een broodje kroket, een stevig stuk chocola, het is in veel kantines gewoon te koop. Door de leerlingen les te geven in 'gezond' wil niet zeggen dat ze nooit mogen zondigen, maar de school hoopt wel dat de kids de gezonde dingen niet uit het oog verliezen.

Fajah geeft toe dat ze ook wel eens zondigt, maar toch denkt ze wel aan gezond eten. 'Gisteren heb ik bloemkool gegeten en vanavond eten we spinazie.' Op de boterhammen voor haar eigen lunch heeft ze kip en worst.



Echt gezond

Ondertussen is haar collegaleerling Berend de snijplanken aan het afwassen. 'Ik vind gezond eten wel belangrijk, maar ik vind ook dat je soms een koekje of een snoepje mag.'

Vandaag wordt het echt gezond en op een andere tafel belegt hij de broodjes voor de leraren: bruine broodjes, met kaas, soms een plakje ham, schijfjes tomaat, stukjes paprika, wat ei en enkele blaadjes sla. De directeur heeft er zin in.