Mannen die winkel van tankstation binnenreden komen uit Gouda, lachgas ontdekt in auto

Op het moment van de crash waren er geen klanten in de shop I Foto: District8

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL -

De vier mannen die in de nacht van maandag op dinsdag werden aangehouden nadat een auto de shop bij het tankstation langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel was binnengereden, komen allemaal uit Gouda. Het gaat om mannen tussen de 20 en 23 jaar oud. In de auto ontdekte de politie lachgas.