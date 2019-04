Informateur Hans Wiegel maakt pas op de plaats in Zuid-Holland: 'Als het niet kan zoals het moet...'

Hans Wiegel is informateur in Den Haag I Foto: Omroep West

Hans Wiegel heeft dinsdag laten weten dat hij 'een pas op de plaats' maakt als informateur in de provincie Zuid-Holland. Wiegel weet nog niet welke partijen het beste een meerderheidscollege kunnen gaan vormen. Forum voor Democratie, VVD en CDA, die samen geen meerderheid hebben, gaan eerst zelf aan de slag om te kijken of ze een ontwerp-programma kunnen maken en of andere partijen zich kunnen aansluiten. Hans Wiegel: 'Ik vind het een fantastisch plan en het is nog nooit vertoond.'

Forum voor Democratie won afgelopen maart de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland glansrijk. In een klap kreeg de partij van Thierry Baudet elf zetels. De VVD werd tweede met tien zetels.

VVD-prominent Hans Wiegel ging na de verkiezingen als informateur aan de slag. Na de eerste gesprekken concludeerde hij dat een college met in elk geval Forum voor Democratie en de VVD haalbaar zou moeten zijn, aangevuld met twee of drie middelgrote partijen met vier of vijf zetels.



Middenpartijen

Na drie weken, lijkt er weinig schot in de zaak te zitten. Van de middenpartijen is momenteel alleen het CDA bereid om aan te schuiven bij FvD en de VVD. Maar de drie hebben bij elkaar 25 zetels en dat is geen meerderheid. Daarom is er voor een tussenoplossing gekozen. Het is de bedoeling dat FvD, VVD en het CDA afspraken gaan maken en dit in een programma vastleggen. Daarna bekijken ze, welke andere fracties zich kunnen vinden in dit ontwerp-programma.

'We willen eindelijk wel eens over de inhoud gaan praten', zegt VVD-onderhandelaar Floor Vermeulen. 'De afgelopen weken is het steeds gegaan over wie met wie en vooral met wie niet. Dat gebeurt allemaal op basis van beeldvorming. Iedereen zegt met iedereen te willen samenwerken maar in de praktijk blijkt daar weinig van. Wij gaan nu met z'n drieen kijken wat wij kunnen bereiken, wat wij andere partijen kunnen bieden en of we bruggen kunnen slaan.'



Eerste gesprekken

Vermeulen erkent dat samenwerken ook voor FvD, de VVD en het CDA nog geen gelopen race is. 'Wij moeten alledrie op een lijn komen. Dat is stap een. De eerste gesprekken daarover zullen snel beginnen.' Hij weet niet hoe lang het zal duren voor het programma klaar is.

Hans Wiegel is positief over dit voorstel. 'Ik vind het een briljant plan,' zegt hij. 'Anders was de formatie misschien vastgeslopen en dat wil niemand.'



Pas op de plaats

Ondertussen maakt Wiegel een pas op de plaats. 'Ik wil de partijen rustig de tijd geven om tot een programma te komen. Als het klaar is, stap ik in mijn auto en rij ik over de Afsluitdijk richting Den Haag om verder te praten met de partijen.' Wiegel wijst naar de verkenning die hij vorig jaar in Den Haag deed. Ook toen voerde hij verkennende gesprekken en liet de inhoud over aan VVD-coryfee Edith Schippers. Wiegel: 'Ik ben ervoor om partijen bij elkaar te brengen. De inhoud ken ik niet goed genoeg.'

Als de drie partijen het ontwerp-programma af hebben, zal het voor de andere partijen die zich willen aansluiten niet slikken of stikken worden, zegt Wiegel. 'Zij kunnen natuurlijk ook plannen inbrengen, dat is logisch', zegt hij. 'Maar eerst gaan FvD, VVD en CDA een compleet programma maken.'



Achterban

Wiegel wil niet ingaan op de vraag of er los van de VVD en het CDA, op dit moment partijen zijn die in zee willen met FvD en verantwoordelijkheid willen nemen. 'Ik ga niets zeggen over de gesprekken die ik heb gevoerd. Er was wel een groep die zei: 'ik zou wel willen maar ik heb ook te maken met mijn achterban'. Maar ja, dat krijg je met een totale nieuwkomer die ook nog eens de grootste is geworden. Daarom doen we het nu zo. Want als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.'