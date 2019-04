Woonboot bijna kopje onder in Leiden

In Leiden is op de Oude Rijn ter hoogte van jachthaven Koolhaven een woonboot gezonken. De woonboot zou vervoerd worden en was net een paar meter van de kant getrokken. Volgens de brandweer is de vaarroute niet geblokkeerd.

De reis van de woonboot van zijn plek in Leiden naar een nieuwe bestemming was van korte duur. Na slechts enkele meters, de boot was net van de kant getrokken, begon de boot water te maken. Een minuut of tien later lag de boot op de bodem van de Oude Rijn. Alleen de bovenkant is nog te zien.

Bergers zijn bezig om de woonboot weer op zijn plek te krijgen. De provincie Zuid-Holland is ter plaatse om de rest van het vaarverkeer te begeleiden.