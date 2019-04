Vier jaar cel voor man die echtpaar doodreed op A44: 'Je bent voor mij een pure moordenaar'

De 33-jarige man die in oktober vorig jaar een echtpaar doodreed op de A44 bij Nieuw-Vennep moet vier jaar de cel in. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. Leon Z. is ook 5 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man uit Oegstgeest reed bijna 200 km per uur en had gedronken en drugs gebruikt.

Na het ongeluk op 6 oktober sloeg Leon Z. op de vlucht. Hij werd door de politie gevonden in een weiland langs de snelweg. De Oegstgeester is eerder veroordeeld voor drugsgebruik en rijden onder invloed, al vindt hij zelf dat hij niet verslaafd is.

De rechtbank vindt dat dat het gedrag van Leon Z. zeer onvoorzichting en onoplettend is geweest met verschrikkelijke gevolgen, die ook volledig aan de verdachte kunnen worden toegerekend. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden dezelfde straf die de rechter nu oplegt.



Geen ouders meer

De drie kinderen van het overleden echtpaar Jan (66) en Riet (62) maakten tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak gebruik van hun spreekrecht. 'We zijn ineens alle drie wees, geen ouders meer. Hoe vertellen we het de kleinkinderen?, vroeg een dochter zich in tranen af. 'Zij zijn hun opa en oma kwijt.'

'Ze zijn vermoord op de A44', zei een zoon van het echtpaar. 'Je bent voor mij een pure moordenaar.' Een man die zwaargewond raakte bij het ongeluk kan nog steeds niet werken en heeft iedere dag pijn. Z. betuigde spijt aan de nabestaanden: 'Ik vind het vreselijk allemaal.'