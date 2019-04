Politiebureau Haagse wijk Ypenburg blijft toch open

DEN HAAG -

Politiebureau Leidschenveen/Ypenburg aan de Brigantijnlaan in Den Haag blijft toch open. Eerder schreven de teamchefs van het bureau in een mail aan het personeel dat het bureau per 1 januari 2019 zou sluiten. Het pand moet worden gerenoveerd vanwege problemen met de klimaatinstallatie, maar tijdens de verbouwing kunnen de agenten blijven.