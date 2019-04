Kleindochter dode cafébaas: Papa, waarom heb je opa pijn gedaan?

De kleindochter van de vermoorde cafébaas Lian Boel (52) mocht dinsdag even de rechtszaal in tijdens de zaak tegen haar vader, Michael L. Hij zou in maart vorig jaar zijn ex-schoonvader hebben gewurgd, de opa van zijn dochter. De slachtofferverklaring van het meisje werd voorgelezen: 'Papa, waarom heb je mijn opa pijn gedaan? Hij was mijn beste vriend, mijn held.'

De verklaring van het meisje gaat door merg en been: 'Heb je er weleens over nagedacht hoe het is om een vader in de gevangenis te hebben? Ik word gepest op school. Je hebt me op mijn verjaardag geen kaartje gestuurd. Deze papa vind ik niet leuk. Ik kan niet van jou houden.'

Michael L. heeft zich omgedraaid naar zijn dochter en zegt: 'Ik hou van je, poppetje, en ik mis je heel erg.' Daarna benadrukt hij opnieuw dat hij Boel niet heeft vermoord. 'Ik heb hem niet gewurgd, het was een ongeluk. Het is niet waar wat haar moeder haar heeft verteld.'



Onduidelijke doodsoorzaak

Voordat de kleindochter de zaal in mocht, heeft een patholoog uitleg gegeven over de doodsoorzaak van de cafébaas uit Maassluis. Daar is een hoop onduidelijkheid over. Boel had letsel aan zijn hals, maar er waren geen wurgsporen te zien. Ook had de kroegbaas een hartspierontsteking, die mogelijk tot zijn dood heeft geleid.

De patholoog schreef in haar eerste rapport dat het slachtoffer is overleden aan de hartspierontsteking, maar daar kwam ze later op terug. In de rechtbank licht ze dat toe: 'Na vragen van justitie heb ik een tweede patholoog ingeschakeld die is gespecialiseerd in het hart. Uit dat onderzoek bleek dat Boel niet is overleden aan de ontsteking. Dat kun je krijgen van een griepje, daar merk je niks van.' De patholoog denkt nu dat Boel door geweld om het leven kwam.



Nieuwe informatie

Volgens de advocaat van Michael L. is er zoveel nieuwe informatie gekomen over de doodsoorzaak na het verhoor van de patholoog, dat hij meer tijd nodig heeft om zijn pleidooi voor te bereiden. De zaak gaat 8 mei verder, dan spreekt het Openbaar Ministerie ook de strafeis tegen L. uit.