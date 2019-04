Karavaan scootmobielers trekt voor laatste keer door de Bollenstreek

Met twee emmers wijwater en een WC-borstel werden alle bestuurders bij vertrek gezegend door de pastoor. Vanuit zorgcentrum de Munnekeweij in Noordwijk reden de scootmobielen met een flinke vaart richting de kleurrijke bollenvelden. De tocht van 25 kilometer werd in een lange stoet afgelegd.

Het zonnige weer zorgde voor veel enthousiasme onder de deelnemers. Onderweg zetten verkeersregelaars de wegen tijdelijk af. Naast wat botsingen door onoplettendheid was de sfeer verder gemoedelijk. Rond het middaguur verzamelden de bestuurders zich bij voetbalclub FC Lisse voor een lunch met koffie en thee.



Kou nekt scootmobielers

Het is voor de organisatie steeds moeilijker om de toertocht, die gratis is voor alle deelnemers, op poten te zetten. Een afnemend aantal deelnemers is volgens organisator Jaap Walen een van de oorzaken van het stoppen van de Bloementoertocht. 'Een paar keer moesten we halverwege stoppen omdat het zo koud was.' Steeds meer deelnemers lieten het daarom afweten. 'Daarnaast worden er ook minder scootmobiels verstrekt door de gemeenten', zegt Walen. 'We doen het nu tien jaar en het is mooi geweest.'

Deelnemers vinden het vooral erg jammer dat dit de laatste keer was. Toch snappen ze het besluit van de organisatie. 'Ik hoop dat er mensen zijn die dit opnieuw oppakken', zegt Victor Denzen. Als een van de vrijwilligers ging hij in verkleed in een oud politieuniform om de orde te bewaken.

