Aansluiten maar: zware avondspits door veel ongelukken op snelwegen

Dinsdagmiddag rond 14.00 uur botsten een auto en een vrachtwagen op elkaar op de A13 bij Delft richting Rotterdam. De inzittende van de auto raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De weg is rond 17.30 uur vrijgegeven en de file neemt af.

Op de A20 bij Rotterdam botsten een vrachtwagen en een bestelauto op elkaar, waardoor de snelweg richting Gouda werd afgesloten. Ook deze weg is rond 17.30 uur vrijgegeven. Door omrijders via de A4 van Amsterdam richting Rotterdam is het ook op die snelweg druk. Tussen Roelofarendsveen en knooppunt Kethelplein is er ruim een uur vertraging.



Bermbrand op A44 geblust

Op de A44 was het dinsdagmiddag ook druk. Door een bermbrand bij Kaag Dorp/Noordwijkerhout werd de snelweg richting Nieuw-Vennep afgesloten. Die brand is geblust en de afsluiting is rond 16.00 uur opgeheven. De file neemt daar snel af.