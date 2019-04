Vermiste, dementerende man (76) gezond en wel gevonden in Voorhout

De vermiste 76-jarige man uit Aerdenhout (Noord-Holland) is veilig en wel aangetroffen in Voorhout. De dementerende man vertrok maandagmiddag om 14.00 uur op zijn fiets vanuit huis. Dinsdagmiddag werd hij gezond en wel in Voorhout aangetroffen.

De familie van de man is ontzettend opgelucht dat hij weer terecht is. 'Duizend maal dank voor iedereen die heeft gedeeld, gezocht en meegeleefd', laat zijn nicht weten. 'Als familie zijn we ook de politie heel dankbaar voor hun geweldige inzet. De politie brengt hem nu naar huis, vanavond slaapt hij gelukkig weer in zijn eigen bed.'

De man vertrok maandag op zijn fiets van huis, iets wat hij volgens zijn familie vaker doet. Dit keer kwam hij echter niet meteen thuis. 'Het is mogelijk dat hij richting Noordwijk gefietst is, of zelfs verder naar Den Haag. Na een onzekere nacht en dag zou het heel fijn zijn als we hem voor het donker vinden', zei zijn nicht eerder.