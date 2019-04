Rake Vragen: ‘Ik ga toch niet 400 meter lopen om een zakje met plastic afval weg te gooien?’

Waarom wordt in Den Haag restafval, groente-, fruit- en tuinafval en kranten in de straat opgehaald maar plastic niet? Het is een vraag van Dicky Ebben uit Den Haag. Mevrouw Ebben woont op het King Olivereiland in de wijk Waldeck. Als ze haar plastic afval wil aanbieden moet ze honderden meters lopen naar een container voor dit soort huisafval.

Ebben: 'Die container voor plastic staat zo'n 400 meter verderop. Waarom moeten ze zo ver weg staan en waarom kan het plastic niet, zoals bij het andere afval, gewoon in de straat worden opgehaald?' Ebben wijst er fijntjes op dat haar zus in Waddinxveen het plastic wel gewoon aan de weg kan zetten en dat de gemeente het daar netjes komt ophalen.

Voor de vraag van Dicky Ebben neemt Team Rake Vragen contact op met de gemeente Den Haag. De gemeentewoordvoerder laat weten: 'De gemeente haalt op sommige plekken in Den Haag het plastic wel 'aan huis' op. Dit doen we in delen van de stad waar er in de straten voldoende ruimte is om kliko's neer te zetten voor het plastic.'



Drukke delen in de stad vragen om andere manier van huisvuilophaal

In dichtbebouwde delen van de stad, bijvoorbeeld in het centrum, is er te weinig ruimte voor kliko's. Op deze plekken heb je daarom Ondergrondse Restafval Containers (ORAC's) en afvalsorteerstraten voor textiel, plastic, papier, gft, etc. Deze afvalsorteerstraten staan op bekende plekken in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij winkelcentra.

Een afvalsorteerstraat bevindt zich volgens de gemeente op maximaal 400 meter afstand van een woning. Is dit niet te ver? 'Ver is natuurlijk een relatief begrip. En een zak met plastic weegt natuurlijk niet zoveel', aldus de woordvoerder. Maar waarom kunnen bewoners hun plastic afval niet gewoon in zakken langs de kant van de weg zetten, net zoals in Waddinxveen? 'We willen in Den Haag geen zwerfafval in de straten hebben. Als er afvalzakken op straat staan is de kans groot dat er zwerfafval ontstaat.'



'Huisvuil ophalen op afstand werkt niet'

Mevrouw Ebben blijft erbij dat 400 meter te ver lopen is, zeker als je 74 bent. Volgens haar werken de afvalsorteerstraten ongewenst gedrag in de hand. 'Ik ga toch niet 400 meter lopen om een zakje met plastic afval weg te gooien? Dan gooi ik het afval gewoon bij restafval en dat moet je als gemeente niet willen.'

Ook valt het mevrouw Ebben het op dat er bij de afvalsorteerstraat vaak plastic naast de container ligt omdat die vol zit. 'Dan kun je wel geen plastic willen ophalen bij de mensen in de straat om zwerfafval te voorkomen, maar hoe noem je dan het plastic afval dat bij de afvalsorteerstraat naast containers ligt?'



Niet de bedoeling

Dat containers vol zitten en er plastic naast de containers wordt gezet is volgens de gemeente niet de bedoeling. 'Er zit ook een sensor in de container die aangeeft als de bak bijna vol zit. Ook vragen we burgers die zien dat de bak vol is, daar melding van te doen bij de gemeente.'