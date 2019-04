Gemeente geeft toe: nieuwe lampen Haagse grachten ongeschikt

De lampen in de straatlantaarns aan het Groenwegje in Den Haag worden vervangen. Dat heeft de gemeente Den Haag in een brief aan de bewoners laten weten. Een paar weken geleden heeft de gemeente nieuwe lampen in de lantaarns geschroefd, maar het licht dat hieruit komt is weinig sfeervol, vinden bewoners en horecaondernemers van de Haagse grachten. De gemeente erkent nu dat de nieuwe lampen ongeschikt zijn.

'Het zijn een soort bouwlampen geworden', zei bewoner Mira Loos twee weken geleden tegen Omroep West. En horecaondernemer Corine Ammerlaan zei: 'Kijk, als ik de kroeg sluit dan zet ik het felle licht aan om mijn gasten weg te krijgen. Datzelfde doen we nu met de hele gracht: fel licht, lekker leeg'.

De gemeente startte even geleden met de vervanging van de lampen langs de gracht omdat LED-verlichting een stuk energiezuiniger is dan de oude lampen. Maar de kleur van de lampen viel niet in goede aarde en leek in de verste verte niet op de zacht gelige kleur van de oude.



Lamp niet geschikt

De gemeente erkent dit nu. 'Het type LED-lamp in de acht lantaarns op het Groenewegje blijkt ongeschikt en dat onderkent de gemeente', schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners. 'Doordat de lamp uitsteekt boven de lamelle, kijkt men rechtstreeks in de LEDS. Dit is niet acceptabel en daarom is de gemeente bezig met een alternatief, namelijk een andere retrofit lamp.' Deze lamp is volgens de gemeente kleiner en geeft een warmere uitstraling.

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) zegt naar de bewoners te hebben geluisterd. 'U kent mij als iemand die zoekt naar oplossingen en daar zijn we nu druk mee bezig', zegt hij. 'We willen de allure van het grachtengebied niet verloren laten gaan. We gaan immers voor een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte in Den Haag.'



Lichtmetingen

In de week van 23 april start de gemeente met het vervangen van de lampen. Daarna gaat de gemeente lichtmetingen houden om de hoeveelheid licht te toetsen.