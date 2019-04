Onderzoek RIVM: geen mazelen op school Zoetermeer

De medewerker van het Oranje Nassau College in Zoetermeer die zich zondag ziek meldde met de verdenking van mazelen heeft die ziekte niet. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Haaglanden op verzoek van het RIVM. Het is overigens niet bekend wat de patiënt wel onder de leden heeft.

Maandag ontstond enige commotie nadat de school de ouders per brief op de hoogte had gesteld dat dit weekend bij één van de medewerkers mazelen was vastgesteld. Het blijkt echter dat de weekendarts daarmee te vroeg en te stellig was. De GGD stelde dat maandag al bij met de mededeling dat zij op basis van de verschijnselen bij de medewerker vermoedde dat er van mazelen geen sprake was.

Volgens een woordvoerder van de GGD heeft de arts 'te goeder trouw gehandeld en leidde een ongelukkige samenloop van omstandigheden' tot de brief van school en de ophef als gevolg daarvan. 'Bij verdenking had de arts ons ook niet hoeven waarschuwen maar zelf een laboratoriumtest kunnen laten doen. Gelukkig, ook voor de medewerker, is daar nu uitgekomen dat het geen mazelen is.'

De school heeft dinsdagmiddag direct de ouders en medewerkers van het goede nieuws op de hoogte gesteld.

LEES OOK: Vierde kind besmet met mazelen op Haags kinderdagverblijf