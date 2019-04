Leids koor Exanimo bestaat 100 jaar: 'Over 100 jaar zingen we nog'

LEIDEN -

Het is één van de meest professionele amateurkoren in de regio: het Leidse Exanimo. En de komende dagen is het dubbel feest voor de koorleden, want ze vieren hun honderdjarig bestaan én ze treden woensdagavond op in de Leidse Pieterskerk met de Matthäus Passion. Het koor brengt het stuk voor de 77ste keer ten gehore.