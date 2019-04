Tentoonstelling Erwin Olaf ontvangt 200.000ste bezoeker en gaat langer door

Erwin Olaf in het Gemeentemuseum | Foto: Omroep West

De dubbeltentoonstelling Erwin Olaf in het Gemeentemuseum en Fotomuseum in Den Haag gaat een maand langer door. Reden daarvoor is het succes van de tentoonstelling, want dinsdag liep de 200.000ste bezoeker binnen.

De dubbeltentoonstelling laat een overzicht zien van het werk van Olaf, een van Nederlands beroemdste fotografen. Maarliefst 200.000 bezoekers zagen de tentoontstelling die half februari van start ging. Door dat succes gaat de tentoonstelling door tot 16 juni, waar deze in eerste instantie 12 mei zou stoppen.

'Ik heb dit vooraf niet zien aankomen,' zegt een trotse Olaf. 'Je hoopt natuurlijk wel dat mensen enthousiast reageren, wanneer je al die veertig jaar werk bij elkaar toont en de mensen uitnodigt om in jouw wereld te stappen. Het voelt voor mij ook kwetsbaar. Dat mensen laten blijken dat ze geraakt zijn door mijn werk ontroert me enorm.'



Olaf ontvangt zelf 200.000ste bezoeker

Eén van die mensen is Maaike van Tilborg, de 200.000ste bezoeker. Zij werd dinsdagmiddag door Erwin Olaf zelf ontvangen in het Gemeentemuseum. Zij kreeg uit handen van de fotograaf, vooral bekend van zijn portretten van het Koninklijk Huis, een gesigneerd exemplaar van zijn boek 'Erwin Olaf - I Am'.

De 200.000ste bezoeker was zeer verrast. Van Tilborg studeerde zelf aan de kunstacademie in Rotterdam, waar Erwin Olaf al een groot inspiratiebron voor haar was.