West Wekker: Tussenstand Meldpunt Onveilig Verkeer na 5.000 stemmen

Goedemorgen! Jullie hebben massaal gereageerd op ons Meldpunt Onveilig Verkeer. Vandaag is het daarom tijd voor een tussenstand. Verder in deze West Wekker aandacht voor de vroege start van het aspergeseizoen dit jaar.

Wat kun je vandaag verwachten?



Op het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West zijn in de eerste week bijna vijfduizend stemmen uitgebracht. Deze stemmen zijn verdeeld over ruim 1.100 onveilige verkeerssituaties verspreid over de regio. Het meldpunt is nog open tot en met Pasen, vandaag geven we een tussenstand.

Ze worden ook wel 'het witte goud' genoemd: asperges. Maar de prijs die apergetelers afgelopen week kregen voor deze groente, kwam uit op een absoluut dieptepunt: 3,50 euro per kilo. Bovendien begint het aspergeseizoen dit jaar eerder vanwege de warme februarimaand. Bij Aspergehof Noordam in Woubrugge zijn ze nu een week of drie bezig met de asperges. Wij gaan langs om te vragen hoe zij met de prijsdaling en de drukte omgaan.

Krijgt Cevdet Y. (63) gratie of niet? De dader van de schietpartij in het Delftse café ’t Koetsiertje in 1983, waarbij zes doden vielen, vindt dat hij onder zijn jarenlange gevangenisstraf uit moet komen. De Nederlandse staat weigerde Cevdet eerder gratie te lenen.

Meer bewolking en lokaal kan er enige regen vallen. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het ongeveer 16 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Bekijk dan hier de files.

Wat je verder nog moet weten:



Minister-president Mark Rutte doopt vandaag een nieuwe tulp in Keukenhof. Ook geeft hij de bloem een naam. Hij doet dit als eerbetoon aan een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, ter ere van 75 jaar bevrijding.

Na succesvolle ritten rond Amsterdam vorig jaar, is het rijdende restaurant Dinner Train dit jaar ook in Zuid-Holland te vinden. De trein vertrekt onder meer uit de steden Den Haag, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Leiden. Wij rijden vanavond een stukje mee om voor te proeven.

Nederland zal in 2030 ruim twee miljoen 75-plussers tellen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 720.000 meer dan nu. Volgens KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, staat de Nederlandse ouderenzorg voor heel wat uitdagingen. 'Het rapport onderstreept de urgentie om onze ouderenzorg minder complex te maken, zowel voor ouderen als voor hulpverleners.'

Na bijna vijftig jaar werden de zee en de rivier in het najaar van 2018 weer met elkaar verbonden in het Haringvliet, toen de Haringvlietsluizen op een kier werden gezet. In het tweede tv-seizoen van Stroom neemt presentatrice Jamaine van der Vegt een kijkje bij de omvangrijke natuur- en recreatieprojecten in en rond het Haringvliet, die onder meer worden uitgevoerd door zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland.