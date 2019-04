Gewonde bij schietpartij in Haagse woning, twee verdachten op de vlucht

Bij een schietpartij in een woning in de Beverweerdstraat in Den Haag is dinsdag een gewonde gevallen. Dit gebeurde aan het begin van de avond, rond 17.45 uur.

Meerdere politieagenten kwamen met kogelvrije vesten naar de woning waar een gewond persoon werd gevonden. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later geannuleerd.

De politie is op zoek naar twee verdachten.



LEES OOK: Kassa! Tienduizenden euro's aan boetes geïnd bij controle langs de snelweg