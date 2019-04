Noordwijks bedrijf moet 8600 euro betalen na verkeerd inrichten appartement in New York

Bloomberg Tower in New York | Foto: Google Streetview

Woonwinkel Noort Interieur BV uit Noordwijk moet ruim 8600 euro betalen aan een klant die ontevreden was met de inrichting van zijn appartement in New York en een pand in Amsterdam. Dat heeft de rechter dinsdag in een kort geding bepaald. Het appartement was namelijk fout behangen, er stonden verkeerde bedden en het meubilair was beschadigd.

Na twee uur praten in de rechtszaal bereikten de partijen dinsdag een akkoord, iets wat in de maanden daarvoor niet was gelukt. Het conflict begon een aantal jaar geleden bij een zakendeal die volgens de klant juist zo positief begon.

Woonwinkel Noort zou hem helemaal 'ontzorgen' bij de inrichting van zijn appartement in de Bloomberg Tower, hartje New York. Het Noordwijkse bedrijf kreeg de opdracht van ruim een ton en stuurde een interieurarchitecte naar de Big Apple. 'We hebben het vuur uit de sloffen gerend, maar konden niks goeds meer doen,' zei een advocaat van Noort tijdens de zitting.



Tweemaal ontevreden

In september 2018 was alles geregeld door de ontwerpster. De bloemen en champagne stonden op tafel, maar toen ging het mis. De eigenaar was niet blij met wat hij aantrof. Het schilderwerk en de vloer deugde niet. In plaats van hoge Auping bedden stonden er veel lagere bedden van het merk Minotti. Een muur met behang van 5000 euro vertoonde bubbels.

De klant liet zijn appartement weer helemaal leeghalen. Toen het voor de tweede keer werd opgeleverd, waren er beschadigingen aan de lamp, stoelen en tafel. Daarop stelde de klant dat er 'geen oplossing bespreekbaar' was. Er zou volgens hem 'chaos' bij Noort zijn vanwege een directiewisseling. Maar volgens de advocaat van het Noordwijks bedrijf werd er wel gereageerd op klachten, zo stond een behanger in de startblokken om naar New York te vliegen en was er ook al nieuw meubilair besteld.



Handjeklap bij de rechter

Over een oplossing werden de partijen het dus lange tijd niet eens. De rechter haalde alles uit de kast om de partijen tot elkaar te brengen. 'Het is een soort handjeklap,' sprak ze. De bedragen vlogen over tafel. De rechter pakte er een rekenmachine bij en kwam uiteindelijk op 8600 euro plus de transportkosten.

Noort verscheept nieuwe bedden en wat meubilair in een container naar de Verenigde Staten. Ook een bureau in het pand in Amsterdam wordt alsnog geleverd en daarmee is de kous af. De afspraken werden door beide partijen ondertekend. De klant was uiteindelijk 'blij met een vrolijke zitting'.

