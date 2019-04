Bombastisch gevelkunstwerk uit jaren '50 opnieuw onthuld

Het beeldbepalende gevelkunstwerk 'Natuur en Techniek' van kunstenaar Harry op de Laak is opnieuw onthuld op de hoek van de Conradkade en de President Kennedylaan in Den Haag. Het werk bevond zich voorheen op de zijkant van het voormalige kantoorgebouw dat daar stond. In 2017 werd het kantoor afgebroken om plaats te maken voor een woningbouwproject. Op verzoek van bewoners en de gemeente, is het werk bewaard en dinsdagavond weer onthuld.

Toen in 2017 het kantoorgebouw gesloopt werd waarop het kunstwerk hing, is 'Natuur en Techniek van het oude gebouw afgehaald, opgeknapt en in de nieuwe gevel gemonteerd. 'Het is best moeilijk om kunstwerken van dit formaat weer opnieuw een plek te geven in de stad', vertelt Vincent de Boer van kunstcentrum STROOM. 'Het feit dat architecten dit werk hebben kunnen meenemen in de nieuwbouw is geweldig.'

De gevelkunst is een zogenaamde graffito van beeldend kunstenaar Harry op de Laak. Hij voltooide 'Natuur en Techniek' - dat 15 bij 25 meter groot is - in 1957 tijdens de bouw van het voormalige kantoorgebouw.



On-Nederlands

Volgens De Boer is het best uniek dat we zo'n soort kunstwerk in Nederland hebben. 'Het is eigenlijk qua formaat heel uniek om dit soort grote bombastische werken te maken, heel on-Nederlands. Dat was na de oorlog eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk en daarom is het des te leuker dat het hier bewaard is gebleven.'



LEES OOK: Haagse 'Rembrandt' vermist: misschien hangt 'ie wel bij jou aan de muur?