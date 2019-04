Eis: drie jaar cel voor Zoeterwoudenaar die vriendinnetjes van zijn kinderen filmde op toilet

Een 37-jarige man uit Zoeterwoude moet volgens het Openbaar Ministerie drie jaar celstraf krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het misbruik van twee bij hem thuis spelende meisjes. Dit gebeurde tussen 2011 en 2016. Daarnaast zou S. foto's en video's van de geslachtsdelen van acht meisjes hebben gemaakt, onder meer met een camera die hij in de wc tussen de toiletrollen had verstopt. De slachtoffertjes waren 4 tot 10 jaar oud.

De man wordt er ook van verdacht sinds 2006 kinder- en dierenporno te bezitten. Hij beriep zich tijdens de zitting voor de rechtbank in Den Haag geregeld op zijn zwijgrecht. Volgens hem hielp hij de meisjes op het toilet om te voorkomen dat de meisjes over de toiletbril zouden plassen. 'Ik wilde niet dat de wc vies werd, ik heb smetvrees,' zei hij.

De rechter hield hem voor dat hij de meisjes gehurkt op het toilet zette en ze vasthield, waardoor ze juist naast de pot plasten. Daarbij zou hij twee van hen ook hebben betast. Eén meisje liet hij bij zich thuis douchen, terwijl hij stiekem haar lichaam filmde.



'Perverse praktijken'

De man bleef ontkennen dat hij seksuele bedoelingen had met de foto's en video's. Zijn ex-vriendin deed in 2018 aangifte nadat ze kinderporno op de computer en in het nachtkastje van hem had gevonden. In totaal trof de politie zeventien foto's en 112 kinderpornografische video's bij hem aan. Het OM sprak over 'perverse praktijken'. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de man zijn opnames heeft gedeeld met anderen.

De zaak zou voor veel onrust in Zoeterwoude hebben gezorgd. Een woedende moeder van een van de meisjes, dat 4 of 5 jaar oud was toen ze werd misbruikt, beschuldigde hem ervan dat hij uitsluitend uit was op zijn eigen genot. 'Het is tenenkrommend om te horen dat het waarschijnlijk weinig impact op de meisjes heeft gehad; hun emotionele ontwikkeling kan ernstig zijn geschaad.'

Ook benadrukte de moeder tegenover de rechtbank dat 'deze man niet thuis hoort in een maatschappij waar kinderen zich vrij moeten kunnen bewegen.' De moeder zegt inmiddels 'naar een klein dorp' te zijn verhuisd vanwege het gebeurde. Ze vraagt 5000 euro smartengeld namens haar kind.



Kans op herhaling

Volgens deskundigen is de kans aanwezig dat de verdachte op termijn opnieuw in de fout gaat. Zij adviseren hem zicht te laten behandelen voor onder meer een pedofiele stoornis. Ondanks zijn ontkenningen tijdens de zitting betuigde een geëmotioneerde verdachte in zijn laatste woord spijt. 'Ik heb me niet gerealiseerd hoe ernstig alles was.'

Het OM eist tegen de verdachte naast de celstraf een verplichte zedendaderbehanding en intensief toezicht na het uitzitten van de gevangenisstraf. De uitspraak is op 30 april.