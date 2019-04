Flat Rijswijk deels ontruimd om koolmonoxide

Aan de Monseigneur Bekkerslaan in Rijswijk is dinsdagavond een flat deels ontruimd. Bewoners van de Johan Frisoflat roken een vreemde lucht en alarmeerden de hulpdiensten. Volgens de brandweer is er op de 8ste verdieping sprake van een te hoge concentratie koolmonoxide en worden daarom bewoners uit hun huizen gehaald. 'Het gaat vooralsnog om zes woningen.'

De brandweer kwam af op de melding van een 'vreemde lucht', maar na metingen blijkt het te gaan om een te hoge hoeveelheid koolmonoxide, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Bewoners worden voor de zekerheid nagekeken in de ambulance en worden ergens anders opgevangen.



Koolmonoxide is een giftig gas, je ruikt of ziet het niet. De eerste verschijnselen bij acute blootstelling zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid en geheugenverlies. Ieder jaar belanden gemiddeld 150 mensen in Nederland door koolmonoxidevergiftiging in het ziekenhuis. Het gas eist jaarlijks zo'n tien slachtoffers.

