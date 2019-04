Dode na explosie en brand in appartement Voorburg

De brand woedde in een appartement aan de Frans Mortelmansstraat in Voorburg I Foto: Regio15

VOORBURG -

Bij een brand in een appartement in Voorburg is in de nacht van dinsdag op woensdag de bewoner om het leven gekomen. Voorafgaand aan de brand hoorden bewoners van het appartementencomplex aan de Frans Mortelmansstraat een explosie.