D66 en ChristenUnie/SPG willen actie tegen motoroverlast: 'Er wordt hier ook gewoond en geleefd'

'We gunnen motorrijders hun plezier', benadrukt Grinwis. 'Maar dit gaat vaak gepaard met overlast. Er wordt hier ook gewoond en geleefd. We ontvangen ieder jaar een stortvloed aan berichten dat de overlast niet normaal meer is, met het verzoek hier wat aan te doen.'

Groenewold is zelf bekend met de overlast. Hij woont op 500 meter van het strand. 'Maar je merkt de overlast van de motorrijders door de hele stad', benadrukt hij. 'Als ze wachten voor de stoplichten en de weg voor hen is vrij, dan trekken ze keihard op. Dat is niet alleen vervelend, het kan ook gevaarlijk zijn. In deze wijken wonen ook gewoon mensen met kinderen. Die kinderen spelen zeker tijdens warme dagen buiten. Verschillende motorrijders maken ook wheelies - dit is het rijden op een wiel - door de straten. Dat veroorzaakt meer geluid dat een motorrijder die normaal rijdt.'



Verpest

De voorstellen die D66 en ChristenUnie/SGP nu doen, lopen uiteen van meer handhaving en flitspalen tot het verzoek de bevoegdheid van boa's uit te breiden, zodat die voortaan ook mogen beboeten bij verkeersovertredingen. Ook motorfietscoaches zijn een idee, oppert Grinwis. 'Die zouden motorrijders erop kunnen wijzen dat hier ook mensen wonen en kinderen spelen. Dit zijn zaken die we heel snel kunnen invoeren. We zouden bijvoorbeeld komende zomer kunnen starten met een proef op de Scheveningse boulevard.'

Groenewold denkt dat motorclubs hier ook voor open staan. ' Een eerste mail heb ik inmiddels al binnen van een vereniging die hierover wil doorpraten. Die erkent ook dat het beeld van motorrijders negatiever wordt doordat er een paar mensen zijn die zich niet aan de regels houden. Die verpesten het voor de motorrijders die zich wel keurig aan de regels houden.'