'Je schrikt je de tandjes', buurtbewoners werden wakker van explosie Voorburg

De schade na de brand in Voorburg is aanzienlijk I Foto: Omroep West

De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde in een appartementencomplex aan de Frans Mortelmansstraat in Voorburg is woensdagochtend het gesprek van de dag in de buurt. Bij de brand kwam een bewoner om het leven.

De man die om het leven kwam, was de bewoner van het appartement waar de brand woedde. Buurtbewoners werden rond 00.30 uur wakker van een explosie.

'Ik hoorde glasgerinkel', vertelt een buurvrouw die schuin boven het uitgebrande appartement woont. 'Ik dacht in eerste instantie nog slaperig dat iemand een bord liet vallen.' Maar al gauw merkte ze dat de situatie veel ernstiger was. De omgeving was bezaaid met glas en de vlammen sloegen uit de woning onder haar. 'Een buurman bonkte op de ramen van ons huis en riep dat wij naar buiten moesten komen. Ik heb meteen mijn zoontje opgepakt en we zijn het huis uit gegaan.'





Ontzettende rookontwikkeling

'Je schrikt je de tandjes', vertelt een buurman, die twintig meter van het appartement waar de brand woedde woont. 'Er was een ontzettende rookwontwikkeling. Ik hoorde andere bewoners hoestend op de galerij voorbijkomen.'

De gewaarschuwde brandweer kon het vuur snel blussen. De hulpdiensten probeerden de bewoner van het appartement waar het vuur woedde, nog te reanimeren, maar dat lukte niet meer. 'We hebben al vaker last gehad van deze buurman', vertelt de buurvrouw. 'Hij heeft een keer de ruiten op de galerij ingegooid. Diezelfde dag gooide hij ook de ruiten aan de achterkant van zijn huis in. Misschien was hij geestelijk niet helemaal in orde.'