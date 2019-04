Museum Voorlinden moet illegaal parkeerterrein binnen drie weken sluiten

De illegale parkeerplaats van Museum Voorlinden moet in drie weken dicht zijn. Dat staat in een brief die de gemeente Wassenaar aan het museum heeft gestuurd. Sluit Voorlinden de extra parkeerplaats niet, dan volgt er een dwangsom van 20.000 euro. De twee partijen blijven wel in gesprek over een alternatief.

Museum Voorlinden, dat in september 2016 zijn deuren opende, trok in het eerste jaar 159.000 bezoekers. Dat was ongeveer twee keer zoveel als van tevoren was verwacht.

Om op drukke dagen genoeg parkeergelegenheid te bieden, en te voorkomen dat bezoekers in woonwijken zouden parkeren, werd een nieuwe parkeerplaats aangelegd op het terrein. Maar daarvoor werd niet de benodigde vergunning aangevraagd. Een recent verzoek voor een tijdelijke vergunning, is niet geaccepteerd.



Handhaving

De gemeenteraad van Wassenaar heeft bij het college aangedrongen op handhaving. De gemeente dwingt het museum daarom nu de parkeerplaats binnen drie weken te sluiten. Doet Voorlinden dan niet, dan staat er een dwangsom van 20.000 euro tegenover.

Ook moet in drie maanden het parkeerterrein aan de Buurtweg weer worden hersteld in de oorspronkelijke staat, een grasveld. Het is wel zo dat het museum bezwaar kan maken en naar de voorzieningenrechter kan gaan. Het is dan aan de rechter om te bepalen of het museum zich aan deze termijnen moet houden.



Alternatief

Ondanks het dwingende verzoek van de gemeente, wordt er door beide partijen nog wel gepraat over een oplossing. Naar de mogelijkheden voor parkeren op het terrein wordt momenteel nog onderzoek gedaan.

De gemeente wil daarom nog niet op vooruitlopen op een uiteindelijke oplossing en wil over zo'n oplossing tegen Omroep West verder niks zeggen.

LEES OOK: Eigenaar Museum Voorlinden verbaasd over onbegrip gemeente Wassenaar